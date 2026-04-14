記者会見する木原官房長官＝14日午前、首相官邸木原稔官房長官は14日の記者会見で、熊本地震の最初の激震「前震」発生から10年となったことを受け「度重なる災害から得られた多くの貴重な経験や教訓を生かしながら、災害対応力のさらなる強化に努める」と強調した。犠牲者の約8割が災害関連死だったことを巡り「市町村の参考となる事例集を作成し、良好な避難生活環境の整備の取り組みに生かしている」と説明。石垣が崩れるな