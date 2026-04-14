１３日に放送されたＴＢＳ系「プロフェッショナルランキング」では、ＴＢＳの人気バラエティ「ガチンコ！」の爆笑シーンが放送され、アンタッチャブルの柴田英嗣も「すごいわ」と感心する一幕があった。現役テレビマンが選ぶ平成バラエティの名場面を紹介。その中で９９年から０３年まで放送された「ガチンコ！」の人気企画「ガチンコラーメン道」の名シーンが放送された。「ラーメン道」はラーメンの鬼と言われた佐野実さん