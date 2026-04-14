田中こころ【ニューヨーク共同】米女子プロバスケットボールWNBAのドラフト会議が13日、ニューヨークで行われ、バルキリーズが3巡目8位で日本のWリーグ、ENEOSのガード田中こころ（20）を指名した。身長173センチの田中は大阪府出身で、多くの日本代表選手を輩出した愛知・桜花学園高出。3点シュートや鋭いドリブル突破などを得意とする。2025年のアジア・カップで日本の準優勝に貢献し、「オールスター5」に選出された。28年