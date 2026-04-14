フリーアナウンサーの久慈暁子さんが4月13日、インスタグラムを更新し、第一子を出産したことを報告しました。久慈さんは2022年にバスケットボール日本代表の渡邊雄太さんと結婚し、今年1月に妊娠を公表していました。【写真を見る】【 久慈暁子 】第一子出産を報告「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました」モノクロの手繋ぎ写真に祝福の嵐投稿では「The best day in my life」という言葉を添えながら、「柔