女優の永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）の第2話が、14日に放送される。子育てを卒業した女性たちからの共感を呼ぶ本作で、フリーアナウンサーの有働由美子(57)が連続ドラマ初出演。「新入りの気持ち」で芝居と向き合っているという有働が、挑戦の背景にある思いや、永作との共演、そして役柄とも重なる自身の変化について語った。同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のた