「ヤンキース−エンゼルス」（１３日、ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が六回に６号勝ち越しソロを放ち、１試合２本塁打を記録。ＭＬＢキングに１本差と迫った。トラウトの３ランで同点に追いつかれた直後だった。１死無走者でカウント２−１から左翼ポール際へたたきこんだジャッジ。初回の衝撃２ランに続いて１試合２本目となり、トラウトもセンターの守備位置で思わず苦笑いを浮かべた。直前には内