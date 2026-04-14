元お笑いコンビ、ハリガネロックで、構成作家としても活動するピン芸人のユウキロック（53）が14日までにXを更新。10日に26歳で亡くなったお笑いコンビ共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）を悼んだ。お笑い養成所で講師も務めるユウキロックは「お笑い講師を10年続けて、まさか生徒の訃報に接することになるとは思わなかった」と切り出し、「しかも、これまで見てきた数多くの生徒の中で、最もその才能を感じたコンビの一人。彼は