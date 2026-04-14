タレントの辻希美が14日、自身のアメブロを更新。子どもたちの朝の様子や、長男・青空（せいあ）さんに作ったお弁当を公開した。【映像】辻希美、長男に作ったお弁当（複数カット）9日に、「ちょっとずつ試行錯誤しながら作ってます!!」とつづり、青空さんへのお弁当を披露していた辻。この日も「今日のお弁当はこちら」と述べ、彩り豊かな手作り弁当の写真を公開。特にお気に入りの具材として“ウインナーで作った花”を挙