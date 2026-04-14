グラビアアイドルでタレントの鈴木聖（たから、25）が14日までにXを更新。痴漢被害に遭ったことを明かした。「痴漢されたことよりも、追いかけて捕まえたかったのに足遅くなりすぎて追いつけなかったのがまじ悔しいヒールで走れんんん」と吐露。フォロワーに返信するかたちで「痴漢よりまじでヒールのせいで小太りのおっさんにも追いつけない自分の脚力にまじで腹立つww」と思いをつづった。鈴木は千葉県出身。19年9月、「週刊SP