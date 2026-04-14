個人的には永作博美と松山ケンイチの恋愛展開はいらないと思うのだが……。永作が主演、松山が準主役を務める火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）が4月7日（火）にスタートした。待山みなと（永作）は、14年前に事故で夫を亡くしたシングルマザー。持ち前の明るさで一人息子を育ててきたが、最愛の息子が社会人となり家を出たことをきっかけに、3カ月で鮨職人になれる「鮨アカデミー」に飛び込むことに。そして「鮨アカデ