Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。旅行や出張の荷物でかさばるものといえば、やはり衣類ですよね。でも、圧縮袋とポンプを毎回持ち歩いて、空気を抜いて…とするのも正直ゴメンです。ところが、machi-yaに登場中の圧縮バッグ「Qubo」なら、簡単手軽に荷物をコンパクトにできちゃうんだとか。今回はサンプルをお借りして実