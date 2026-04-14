中日・根尾昂投手（２５）が待望のプロ初勝利を挙げた。今季はここまで４試合（４回１／３）に登板して１勝０敗、防御率０・００と一軍投手陣の中で唯一の無失点。投手転向５年目での飛躍が期待される根尾が、ドラゴンズ応援大使のＳＫＥ４８・熊崎晴香（２８）に語った逆襲への思いとは――。【中日・根尾昂インタビュー（１）】熊崎８日のＤｅＮＡ戦（横浜）で延長１０回１イニングを三者凡退に抑えてプロ初勝利。おめでと