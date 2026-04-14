Image: エムール 在宅ワークって、生活空間と仕事空間を分けるのが難しくありませんか。我が家の場合、仕事の快適さを追求しすぎたら、常に仕事モードの家になってしまって後悔したんですよね。本来なら仕事から解放されて安心できるはずの場所が、いつでも戦闘モードみたいになるのって、考えものです。できるなら、仕事が終わったら仕事道具をしまって、メリハリをつけられるようにしたい