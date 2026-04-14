４月１７日に７２歳の誕生日を迎えるＴＨＥＡＬＦＥＥの高見沢俊彦を祝う特別回として、ＢＳ朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ」（毎週金曜午後１０時３０分）の放送を目前に控え、番組初のトークイベントで登場した「熟成バスクチーズケーキ」が、すでに異様な熱気を帯びている。イベントではデザートとして提供されたにもかかわらず、その存在感は完全に主役級。高見沢は「熟成させることで、うま味成分が増すん