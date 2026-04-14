軽やかさと可愛らしさをあわせ持ち、トレンド感アップも狙える「ギンガムチェック」。今回は【ハニーズ】から、大人世代に似合うギンガムチェックの「きれいめアイテム」をご紹介します。モノトーンの落ち着いた配色で、大人もコーデに取り入れやすそうなブラウスやスカートは、プラスワンでおしゃれ見えしそう。オンにもオフにも着回せるため、春コーデの即戦力になりそうです。 クラシカルなデザ