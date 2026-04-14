発した言葉は厳しいが……。【もっと読む】杉山一樹は情緒に難あり…「冷静沈着」と「激情」の二重人格打たれた自分への怒りでベンチを殴り、左手を痛めて戦線離脱したソフトバンクの守護神・杉山一樹（28）。13日、「左手第5中手骨骨幹部骨折」と判明し、手術。競技復帰まで1〜2カ月という。守護神のまさかの愚行に、小久保監督は「信頼を築くのはコツコツ地道な作業だが、崩すのは一瞬。一から作り直し」と、一刀両断。グ