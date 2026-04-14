世界が固唾をのんで見守った協議は「決裂」に終わった。米国とイランの代表団が仲介国パキスタンで行った戦闘終結に向けた協議が12日、合意に至らずに終了。11日から断続的に続いた協議は21時間にも及んだが、米イの主張は平行線のまま。停戦の糸口が見えずにドロ沼化では、日本も狂乱物価の再燃は避けがたい。【もっと読む】高市政権が非情の“病人切り捨て”強行で大炎上！ 高額療養費見直し「患者の意向に沿う」は真っ赤なウ