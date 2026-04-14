タレントの渡辺満里奈（55）が12日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス2026」に「大人の女史会」メンバーの野宮真貴（66）、松本孝美（60）と共に登場した。【もっと読む】野宮真貴さん50年間“推し”はKISS 10代での衝撃の出会い、メンバーたちとの交友同イベントは宝島社の60代女性向けファッション誌「素敵なあの人」と、50代女性向けファッション誌「大人のおしゃれ手帖」の合同イベントで、渡辺は、「ルーティ