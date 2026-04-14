田中碧がリーズ・ユナイテッドの歴史で最高の勝率を記録しているイングランド1部リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧が、驚異的なスタッツでクラブの歴史にその名を刻んでいる。「オプタ・スポーツ」のジョニー・クーパー氏は、田中が先発出場した試合における勝率がクラブ史上最高であると伝えた。中盤の要として君臨する26歳の日本人MFが、昇格を目指す名門チームにおいて不可欠な存在であることをデータが証明し