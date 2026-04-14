“All Day Breakfast”をコンセプトに、昼夜を問わず美味しくてボリューム感のあるブレックファーストメニューが楽しめるカジュアル・ハワイアン・レストラン「Eggs ’n Things」Eggs ’n Thingsから、とろけるバター×はちみつ、至福のメニュー「ハニーバターミルクパンケーキ」と「ハニーマスタードチキン＆エッグス」「ハニーミルクラテ」が発売されます☆ Eggs ’n Things「ハニーバターミルクパンケーキ／ハニーマスター