８日、江西省上饒市余干県の街頭で、砂を使って文字を書く楊継開さん。（上饒＝新華社記者／郭傑文）【新華社南昌4月14日】中国江西省上饒（じょうじょう）市余干県の路上でこのほど、高齢の男性が一掴みの細かい砂を使ってまるで活字のように整った文字を書き上げ、通りがかった人々が足を止め見入っていた。８日、江西省上饒市余干県の街頭で、砂を使って文字を書く楊継開さん。（上饒＝新華社記者／郭傑文）文字を書いたの