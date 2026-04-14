俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。みなとの高校の同級生であり親友の磯田泉美役を演じる有働由美子にインタビュー。本作が連続ドラマ初出演。慣れ親しんだ“伝える側”から一歩踏み出し、“演じる側”へ。未知の現場に身を置きながら、「新入りの気持ち」で芝居と向き合っているという有働に、今回、挑戦の背景にある思いや、永作との共演、そして役柄とも重なる自身