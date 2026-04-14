◇ナ・リーグフィリーズ13−7カブス（2026年4月13日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が13日（日本時間14日）、本拠でのカブス戦に「2番・DH」で先発出場。2打席連続本塁打を放ち、チームの勝利に貢献した。初回1死の第1打席で相手先発・アサドの低めチェンジアップをすくい上げ、最後は左膝をつき、右手1本で打つ“片手片膝弾”でバックスクリーンに先制の5号ソロを放った。3回無死一塁の