【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１３日、イランの港湾や沿岸部への船舶の出入りを阻止する封鎖措置を米東部時間１３日午前１０時（日本時間同日午後１１時）に開始したと記者団に明らかにした。イラン海軍が米海軍の艦艇に近づくなどすれば、「即座に排除する」とＳＮＳで警告した。イランは海峡を「完全に支配している」と主張しており、緊張が高まっている。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、「イラン