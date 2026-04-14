ギタリスト・高中正義のコンサート『RAINBOW GOBLINS STORY』の音源が9月30日に発売されることが決定した。名盤『虹伝説THE RAINBOW GOBLINS』の45周年を記念し、1981年に日本武道館で行われた“伝説”のライブの模様が音源としてリリースされる。【写真】かっこいい！高中正義とYAMAHA SG海外でのブレイクを受けて、現在ワールドツアー中の高中は、イギリス、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドでソールドアウト公演