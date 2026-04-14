気象警報が大きく変わります。大雨や河川氾濫などの警報や注意報が来月28日から5段階レベルで示され、レベル4に「危険警報」が新設された新たな防災気象情報が発表されます。新たな防災気象情報は「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の警報や注意報が、5段階のレベルに分けて発表されます。レベル5の「特別警報」とレベル3の「警報」の間に、レベル4の「危険警報」が新設され、この危険警報までに、危険な場所から必ず避難す