ハートがメジャーに昇格した(C)Getty Imagesドジャースは現地時間4月13日、ベン・カスパリアスが右肩の炎症で負傷者リスト（IL）入りしたことを発表。代わりにカイル・ハートが昇格した。カスパリアスは今季5試合で0勝1敗、防御率9.64の成績だった。【動画】クセを見抜かれた！？佐々木朗希の投球シーンをチェック27歳右腕のハートは2024年にトミー・ジョン手術を受けた影響で、昨季はメジャー登板がなく全休し、今季復活をか