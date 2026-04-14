３月３１日に自宅で転倒をして負傷したタレントの小堺一機が、１３日に退院したことが１４日、分かった。所属事務所・浅井企画の公式サイトで発表された。サイトでは「【小堺一機】退院のご報告」と題し、「平素より小堺一機を応援いただき、誠にありがとうございます。先刻ご報告いたしました小堺一機の怪我につきまして、４月１３日に退院しましたことをご報告申し上げます」と伝えた。「今後は本人の体調を最優先し、徐々