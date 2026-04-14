新たな防災気象情報の名称気象庁と国土交通省は14日、大雨などに関する新たな防災気象情報の提供を5月28日から始めると発表した。4種類の災害（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）ごとに相当する警戒レベルと警報などの名称を併記。「危険な場所から全員避難」が必要なレベル4相当の「危険警報」を新設するなど、取るべき行動を直感的に分かるようにし、早期避難につなげる。気象庁によると、危険度が高い方から5の「特別警報」