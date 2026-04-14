3人組グループ・Number_iの岸優太が、ハイアットのロイヤルティプログラム「ワールド オブ ハイアット」のキャンペーンの一環である新ブランドムービー「Be More Signature（もっと、ここでしか味わえない）」篇に出演する。【写真】最高にクール！スポーツカーに乗るNumber_i・岸優太「シグネチャーメニュー」とは、そのレストランの“顔”となる一皿であり、ハイアットの各レストランを訪れた際にぜひ味わっていただきたい一