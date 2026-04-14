情報提供を呼びかける栃木県警の那須塩原署員＝14日午前、栃木県那須塩原市栃木県西那須野町（現那須塩原市）で2001年、国際医療福祉大4年前田笑さん＝当時（24）＝が刺殺された事件から25年となった14日、県警の捜査員らが現場近くのスーパーやJR西那須野駅前など3カ所で情報提供を呼びかけた。県警によると、前田さんは01年4月14日午前3時ごろ、自宅アパート近くで何者かに刃物で刺され、殺害された。これまで延べ約11万人の