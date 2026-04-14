NewJeansのヘリンとヘインがデンマーク・コペンハーゲンで目撃された。4月12日、SNSなどを中心にヘリンとヘインの目撃情報が拡散され、大きな話題を呼んでいる。【画像】NewJeansメンバーに目撃談該当の投稿をしたネットユーザーは「コペンハーゲンでヘリンとヘインを偶然見かけた。二人に『美しい』と伝えると、笑顔で『ありがとう』と言ってくれた。去り際にも挨拶をしてくれた」と明かした。（写真提供＝OSEN）左からヘリン、ヘ