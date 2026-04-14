BTSが、再びアメリカのビルボードチャートを席巻している。「ビルボード200」で3週連続1位を記録したのに続き、「ホット100」でも3週連続でトップ5入りを果たした。【写真】BTS・V、ツアー初日の“最強ビジュアル”4月14日、アメリカの音楽専門メディアBillboardが公式サイトに掲載したチャート予告記事によると、BTSの新曲『SWIM』はメインソングチャート「ホット100」（4月18日付）で5位にチャートインした。同曲は4月4日付チャ