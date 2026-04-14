【プラレール 銀河鉄道999 999号】 7月18日 発売予定 価格：7,700円 タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール 銀河鉄道999 999号」を7月18日に発売する。価格は7,700円。 本商品はアニメ「銀河鉄道999」より銀河特急「999号」をプラレールで再現したもの。先頭車（動力車）、炭水車、客車の3両編成で、連結・切り離しが可能。劇中のデザインが再現され、