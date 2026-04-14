搬送時の様子提供：高松海上保安部 高松海上保安部によりますと、13日午後7時10分ごろ、香川県小豆島町の大角鼻沖を航行していた貨客船から「船内でアルコールを大量摂取した者がおり、かなり酩酊（めいてい）した状態となっている。このままでは韓国まで持たないと考えており、下船させ急患搬送を依頼したい」と通報がありました。 搬送されたのは大阪府の無職の男性(74)で、女木島北西の沖合で巡視艇に引き渡され