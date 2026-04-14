大切なお母さまへ、心からの「ありがとう」を贈りたい方に♡SABONから、香りと花を組み合わせた母の日限定ギフトが登場しました。ボディケアアイテムとフラワーブーケをセットにした特別なキットは、癒しと華やかさを同時に届けてくれる魅力的なアイテム。贈る人も贈られる人も幸せな気持ちになれる、心温まるギフトをチェックしてみてください♪ 贅沢なスペシャルキット♡ 「アレンジメントフラ