14日の小泉進次郎防衛大臣の記者会見で、陸上自衛隊音楽隊の自衛官が自民党大会で国歌を歌ったことについての質問が相次いだ。【映像】自民党大会で国歌を歌う自衛官（実際の様子）まず記者が「自衛隊法が制限する政治的活動に当たるのではないかという指摘が出ているが、これについて防衛省・自衛隊としての見解は。あわせて大臣の12日の関連X投稿が削除されているが、なぜ削除したのか？」と質問。小泉大臣は「4月12日に開