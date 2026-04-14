県内のソメイヨシノは、そろそろ葉桜となる中、三重県いなべ市の民家では、全国的に珍しいサクラ「コノハナザクラ」が見頃となっています。このサクラは、山桜の変種で「コノハナザクラ」という和名がついています。全国に4本しか確認されていない珍しいサクラで、いなべ市の天然記念物に指定されています。一つの花に複数の雌しべがあるのが特徴で、花の色も、咲き始めの淡いピンクから、次第に白へと変化していきます。今年は、