三重県いなべ市の鞍掛峠で夫婦で登山をしていた男性が下山途中に足を滑らせ、登山道から約30メートル下の沢に転落して死亡しました。亡くなったのは名古屋市南区の70歳の男性です。警察によりますとこの男性は、12日に妻と2人でいなべ市藤原町の鞍掛峠に登山で訪れ、下山途中の午後1時過ぎに登山道で足を滑らせ、約30メートル下の沢に転落したということです。別の登山客が警察に通報し、山岳警備隊など約20人が出動して捜索した結