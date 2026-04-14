20年に一度、伊勢神宮の社殿を建て替える式年遷宮の行事の一つ「お木曳行事」が12日から始まり、13日は外宮に「御用材」を運び入れる「陸曳（おかびき）」が行われました。「お木曳行事」は、これから2年間にわたって行われる行事ですが、昨日と今日は、その幕開けとなる「御木曳初式」が行われました。13日は伊勢神宮にゆかりのある奉曳（ほうえい）団が伊勢神宮・外宮の社殿に使われる重要な御用材を外宮に向かって運ぶ「陸曳」