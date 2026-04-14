パズル感覚で脳を刺激し、思考のスピードをアップさせる「脳トレ算数クイズ」！割り算と足し算をどこに当てはめれば「11」という答えにたどり着くでしょうか？ シンプルな問題こそ、スピードと正確性が試されます。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。45 □ 9 □ 6 = 11 ヒント：まずは最初の「45と9」に注目です。九九の知識を使えば、あとに続く「6」と組み合わせて「11」にする方法がすぐに見つかるは