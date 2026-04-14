現職と新人による一騎打ちの選挙戦となった、任期満了に伴う三重県名張市の市長選挙は12日、投票日を迎え、即日開票の結果、無所属で現職の北川裕之さん（67）が再選を果たしました。北川さんは暮らしを守るための行財政改革や、にぎわいをもたらす空間の創出などを掲げ選挙戦を展開。開票の結果、2万票を超える票を獲得し無所属・新人の候補を抑えて二回目の当選です。北川さんは、12日夜、集まった支持者らを前に「何よりも“財