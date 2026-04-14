2026年4月13日、韓国・聯合ニュースTVは「中東の湾岸諸国が米国中心の兵器調達構造から脱却し、韓国、英国、ウクライナなどに目を向けている」と伝えた。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、サウジアラビアはハンファとLIGネクスワンに対し、韓国産の地対空迎撃システム「天弓2」の引き渡しを早めるよう打診した。アラブ首長国連邦（UAE）も韓国メーカーに迎撃ミサイルの追加供給を要請したと伝えられた。「天弓2」