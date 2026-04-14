歌手の工藤静香さんは4月12日、自身のInstagramを更新。脚の美しさが際立つ姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】美脚が際立つ工藤静香「静香さんみたいな体型になりたい」工藤さんは「大阪の旅」とつづり、5枚の写真と4本の動画を投稿。1枚目の写真は、自身の全身ショットです。黒いタイツで脚の美しさが強調されています。トレンチコートとブーツの組み合わせがとても格好いいです。ファンからは「足が細い！」「細くて長い