新型スカイライン、エクストレイルの存在が明らかに2026年4月14日、日産は新たな長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表しました。同社は AIを中心に据えた「AI ディファインドビークル（AIDV）」を中核に据え、モビリティの知能化によって日々の移動を新たな体験へと変えていくことを目指すほか、多様な電動化技術の選択肢を提供することで、クルマのユーザーや各市場の幅広いニーズに応えていく方針