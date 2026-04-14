「ローリーズファーム（LOWRYS FARM）」は、5月1日（金）から、サンリオとコラボレーションしたアイテムを、全国の店舗や公式WEBストア「and ST」などで発売する。【写真】人気の「ポーチ付きエコBAG」がアップデート！展開アイテム一覧■夏らしいアイテムが登場今回発売されるのは、浮き輪に乗ったオリジナルアートのアイテムを含む、サンリオキャラクターズの魅力を詰め込んだ夏先取り商品全13型。毎回大人気の「ぬいキ