現地４月13日、田中碧が所属するリーズはプレミアリーグ第32節でマンチェスター・ユナイテッドと敵地で対戦し、２−１で勝利。７試合ぶりの白星を掴んだ。この試合で田中は、プレミアでは昨年の12月14日に行なわれた第16節のブレントフォード戦（１−１）以来、16試合ぶりに先発した。見せ場は２−０で迎えた45分に訪れる。敵陣ペナルティアーク付近でのインターセプトから、GKセンヌ・ラメンスと１対１に。ダブルタッチでGK