ザンクトパウリの指揮官が日本代表MFに苦言を呈している。現地4月11日に開催されたブンデスリーガ第29節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属する16位ザンクトパウリが伊藤洋輝を擁する首位バイエルンと対戦。０−５の大敗を喫した。この試合に先発した藤田は精彩を欠く。52分には自陣での不用意なファウルでイエローカードを受けると、そのプレーで与えたFKからチームの２失点目に繋がる。さらに65分には軽率なパスミ