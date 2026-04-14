６月に開幕が迫る北中米ワールドカップでは、飲水タイムが気温に関係なく必ず設けられる。その導入についてはすでにFIFA（国際サッカー連盟）から発表されており、前半と後半の途中にそれぞれ約３分間、「ハイドレーション・ブレイク」がある。先の３月シリーズでは各国の親善マッチで実施され、森保一監督が率いる日本代表も、１−０で勝利したイングランド戦で有効活用した。「イングランドから提案され、ワールドカップへの