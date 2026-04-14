14日、『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】プラの配送袋のシール「袋のシールはなかなか剥がれないので、このままプラ資源に出しても大丈夫です！」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「ネットショッピングで送られてくる袋のシールはなかなか剥がれないので、このままプラ資源に出しても大丈夫